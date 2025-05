Un dato allarmante: Dario è la dodicesima vittima su quel tratto di strada statale 293 che taglia in due il paese, spezzando vite, sogni e famiglie.

Sono le parole del dirigente Paolo Meloni quelle che accompagnano l’ordinanza firmata “per onorare la sua memoria e condividere il dolore di questo momento”: domani sarà lutto cittadino, tutti si stringeranno alla sua famiglia, alla sua amata compagna di vita Francesca. Una comunità che piange incredula per questo destino atroce che la vita ha riservato a Melis, “perdiamo una persona speciale, un amministratore gentile, generoso, appassionato, amato da tutti per la dedizione con cui ha servito la comunità”. Una strada maledetta quella dove è morto il vicesindaco, una riflessione importante è quella di Tommaso Abbate, consigliere di Narcao: “La tragica scomparsa di Dario Melis, a causa di un incidente in pieno centro abitato, ha lasciato una ferita aperta nelle nostre comunità. Non si può e non si deve morire così, lungo una strada che attraversa i luoghi della nostra quotidianità.

Questa mattina il Sindaco di Nuxis mi ha ricordato un dato agghiacciante: Dario è la dodicesima vittima su quel tratto di strada statale 293 che taglia in due il paese, spezzando vite, sogni e famiglie. E a queste vanno aggiunti gli innumerevoli incidenti, spesso gravi, che accadono con allarmante frequenza.

Quante vite ancora dovranno essere sacrificate prima che le istituzioni – in primis l’ANAS – decidano di intervenire seriamente per mettere in sicurezza questa strada?

Non possiamo più aspettare, né tollerare che tutto venga dimenticato con il tempo. Da domani, noi amministratori abbiamo il dovere morale di alzare con forza la voce, di pretendere ascolto e azioni concrete.

Il dolore per la perdita di Dario deve trasformarsi in impegno, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.

Riposa in pace, caro Dario.

Veglia su chi ti ha voluto bene e su tutti noi che abbiamo imparato ad apprezzare la tua bontà d’animo.

Il tuo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti”.