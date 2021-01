Assalto al Congresso Usa, arrestato Jake lo “Sciamano”

Guerra aperta tra Twitter e Donald Trump. II social network ha infatti deciso di sospendere definitivamente l’account di The Donald. Intanto sono scattate le manette per Jake Angeli, lo ‘sciamano’ protagonista dell’assalto a Capitol Hill. L’uomo, il vero nome è Jacob Anthony Chansley Angeli, è stato arrestato e incriminato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata nei palazzi del Congresso. Il Dipartimento della Giustizia ha reso noto che insieme a lui sono stati incriminati anche Adam Johnson, fotografato con sottobraccio il podio della speaker Nancy Pelosi, e Derrick Evans, deputato statale della West Virginia. Arrestato anche Nick Hochs, uno dei leader dei Proud Boys, finito in manette dopo essere rientrato a Honolulu.

