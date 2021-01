Gatto smarrito a Cagliari. L’annuncio è di Anna Cocco. “Manca da stamattina da casa. Si chiama Leo ed è scappato da via Castelli. E’ grigio a pelo lungo ed è sterilizzato. Offro anche una ricompensa a chi lo trova. Grazie per l’aiuto”. Le persone in possesso di informazioni sull’animale possono rivolgersi al numero 3425930535.