Arzachena, la statale 125 si macchia di sangue: morti due giovani di 20 anni, gravissimo un sedicenne. Anche altre due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

Il grave incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 8, due vetture si sono scontrate all’altezza di Malchittu e per due ragazzi di origine straniera niente è stato possibile fare. Sono deceduti pressoché sul colpo. Dalle prime informazioni disponibili anche un ragazzo di 16 anni è stato coinvolto nel sinistro, è intervenuto l’elisoccorso per lui, e altre due ragazze, in codice rosso, sono state trasportate a Nuoro. Sul posto sono in corso i rilievi di legge da parte delle autorità preposte.