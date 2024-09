Armato di roncola pretende di essere servito al bar, balordo disarmato dopo un parapiglia a Sestu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È entrato armato di roncola nel bar Su Nuraghe, in via Giulio Cesare a Sestu, e ha chiesto al barista di essere servito. Il clamoroso fatto è stato ripreso da un altro cliente con il suo smartphone e il filmato è finito su migliaia di chat, con tanto di “condiviso molte volte” solamente su WhatsApp. Il balordo è stato invitato con forza a uscire dal locale ma, anche fuori, ha continuato a urlare e a brandire l’arma. A quel punto, due uomini sono intervenuti e, dopo averlo spinto contro una serranda, sono riuscito a disarmarlo. Uno di loro, in particolare, prima di riuscire a prendergli l’arma non si è messo problemi a sferrargli un forte calcio.

Il balordo si è sdraiato in mezzo alla strada, davanti agli occhi anche di qualche abitante che si era affacciato a finestre e balconi perché attirato dalle urla. Poi, come se non fosse successo nulla, il cliente “particolare”, che sembra essere conosciuto da qualche altro cliente del bar che, addirittura, lo chiama per nome,ha inforcato la sua bicicletta e se n’è andato.