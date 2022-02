Appello per Rocky a Radio Zampetta Sarda: 5 anni legato, merita una vera famiglia

CINQUE ANNI LEGATO, ROCKY MERITA UNA VERA FAMIGLIA.

A RADIO ZAMPETTA SARDA LA RICHIESTA DI UNA VERA FAMIGLIA PER ROCKY, CHE HA VISSUTO I SUOI 5 ANNI LEGATO NEL CAMPO ROM DI SASSARI.

Rocky è un super cagnolone di taglia medio/grande peso circa 25 kg.

Ha 5 anni e li ha sempre vissuti in un campo rom, legato, dove viene accudito da alcune volontarie. È super buono ma un pochino irrequieto con i suoi simili.

Si cerca una famiglia che sappia dargli i giusti spazi e il tempo opportuno ad adeguarsi a una futura vita in casa che non ha mai conosciuto, ma che merita per sentire finalmente il calore dell’amore.

Si trova a Sassari, per qualsiasi informazione contattate Maria Gabriella al 3474143918

