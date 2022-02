Radio Zampetta Sarda, adozione del cuore cercasi per la dolcissima Sole

UNA VERA ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA SOLE.

Sole è una dolcissima gattina di 2 anni, salvata dalla vita di strada da cucciola, in condizioni disumane e grazie alle amorevoli cure è diventata bellissima.

Testata fiv/felv negativa attualmente è in stallo, ma merita una vera famiglia e tanto amore.

Potete chiedere info alla volontaria al +39 338 380 2454