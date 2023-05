Appello dal parco di Monte Claro a Cagliari: “Il cigno Ugo sta male, aiutatelo”

Ugo, il cigno bianco del parco di Monte Claro, sta male. “Da diverso tempo, tanti frequentatori del parco, in particolare i bambini, mi segnalano che Ugo si trova in precarie condizioni di salute e non riesce più a camminare e nuotare”, dichiara Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “ha una gamba gonfia. Mi appello al sindaco della città Metropolitana di Cagliari: attivi subito le necessarie autorizzazioni affinché il cigno sia preso in carico dal servizio veterinario per le cure immediate. Forza Ugo”.