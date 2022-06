Appello a Radio Zampetta Sarda: “Un contributo per finanziare le sterilizzazioni dei randagi”

A RADIO ZAMPETTA SARDA, ROBERTO MATTA DELL’ ATQSE:” UN PICCOLO CONTRIBUTO PER FINANZIARE LE STERILIZZAZIONI DEI RANDAGINI DELLA CITTÀ. “

Roby Matta dell’ Associazione Turistica di Quartu Sant’Elena scende in campo, in aiuto delle volontarie della terza città della Sardegna, impegnate a contrastare la grave piaga del randagismo:

“Un paese civile lo si riconosce anche dalla presenza, ed in che misura, si presenta il fenomeno del randagismo e dalle politiche che si mettono concretamente in atto per contenerlo.

La stagione turistica è ormai alle porte ed anche noi di ATQSE vogliamo scendere in campo concretamente e dare il nostro contributo per aiutare le Associazioni delle Volontarie che a mezzo social hanno chiesto aiuto per contenere il fenomeno ( che ormai grava solo sulle loro forze ) prima che assuma proporzioni enormi, ingestibili, impattando indirettamente anche sull’immagine della nostra Città e sulla sicurezza di cittadini e turisti. Al grido di aiuto del mondo del volontariato si unisce anche Paolo Serra, con un post su Facebook “Quartu Città Artistica e Turistica.”

CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO

Anche il piu piccolo contributo può essere determinante, può aiutarci in questo progetto, mirato alla costituzione di un fondo necessario a procedere alla sterilizzazione del maggior numero di randagi in città

Il ricavato verrà poi distribuito equamente, sotto forma di voucher da utilizzare presso cliniche veterinarie convenzionate, tra le associazioni ed i privati che si occupano dei randagi sul territorio di Quartu Sant’Elena

I volontari interessati a far parte del progetto possono inviare la loro manifestazione di interesse via email a info@quartusantelena.org

Per chi volesse dare un contributo può fare un bonifico :

ASSOCIAZIONE TURISTICA DI QUARTU SANT’ELENA BANCO DI SARDEGNA

IBAN IT78W 01015 439500 000707 56164

In collaborazione con Manuela Scalas di Radio Zampetta Sarda

