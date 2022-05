Appello a Radio Zampetta Sarda: Kiko è scomparso a Maracalagonis, chi lo riconosce?

SOS A RADIO ZAMPETTA PER LA SCOMPARSA DI KIKO DA MARACALAGONIS.

Kiko si é allontanato da casa, Non é mai uscito da solo, sino ad oggi nessun avvistamento in paese e nel circondario. Si presume sia nelle campagne circostanti e che abbia seguito un gregge e sia arrivato a Settimo San Pietro per la presenza di cagnette in calore.. i padroni lo cercano disperatamente e sono molto preoccupati.

Se lo vedete per favore trattenetelo e contattate il 3456442953

Grazie infinite.

