Ussana, ubriaco 3 volte oltre il limite colpisce un’auto in sosta e si ribalta: denunciato

Attorno alle 3,30 di stanotte, a Ussana, un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova ha denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 48enne di Donori, già gravato da precedenti denunce. I militari sono intervenuti poco prima per un sinistro stradale avvenuto in via Puddu e hanno accertato che l’uomo, alla guida della propria auto, era andato a collidere contro un’ Audi A3 di proprietà di un 37enne anch’egli di Ussana, auto regolarmente parcheggiata. Dopo l’impatto il mezzo impattante si è ribaltato. L’autista, rimasto illeso, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, risultando in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro, cioè oltre il triplo del massimo consentito. Gli è stata ritirata la patente. Il veicolo in uso al denunciato è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. I rilievi sono stati effettuati per la ricostruzione di ogni responsabilità. I documenti assicurativi e di circolazione di entrambi i mezzi sono risultati essere regolari. La Prefettura e la Procura della Repubblica sono stata informate per gli aspetti di rispettiva competenza.