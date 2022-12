Angelo Ottolini diventa Groupe Ottolini e amplia la propria attività a tutti i marchi

Angelo Ottolini Srl, forte della propria esperienza maturata sin dal 1938 nel settore automobilistico, diventa Groupe Ottolini e amplia la propria attività a tutti marchi.

La sua mission è proporre ogni giorno ai suoi clienti automobilisti consulenze personalizzate per l’acquisto di auto nuove, usate e aziendali ed i migliori servizi di assistenza dei suoi esperti meccanici.

I suoi valori come concessionaria indipendente evidenziano chi sono e come adempiono alla loro mission:

Guardare al futuro: andare oltre a ciò che si può realizzare oggi. Impegnarsi per il domani.

Standard elevati: sono costantemente alla ricerca di nuovi metodi per migliorare il loro lavoro, evolvere, imparare e crescere ogni giorno.

Focus sull’automobilista: concentrarsi unicamente sul risultato finale, quindi sulla soddisfazione del cliente.

La vision è garantire ai clienti affidabilità, serietà e un’esperienza di acquisto unica sia prima che dopo, nella fasi di revisione e manutenzione. D’altronde, quando inizi con Groupe Ottolini, resti.

I servizi di Groupe Ottolini sono:

– Assistenza per tagliandi validi ai fini della garanzia del costruttore

– Manutenzioni e riparazioni meccaniche, elettroniche, pneumatiche, di

carrozzeria e revisioni statali

– Vendita auto aziendali e KM 0 di tutti i marchi

– Vendita auto usate di tutti i marchi

– Noleggio auto a breve e lungo termine

Per scoprire di più su Groupe Ottolini visita il nostro sito angelottolini.com

Groupe Ottolini, in un contesto di mercato in continua evoluzione, opera in qualità di distributore indipendente, anche per i marchi Renault e Dacia.