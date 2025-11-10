Ci sono dolori per i quali è impossibile trovare le parole adatte. Talmente devastanti e ingiusti che l’unica cosa che si può fare è fermarsi, per cercare di tornare a respirare. Andrea Delogu, splendida e professionale come sempre, è tornata in tv con la sua “Porta Magica” su Rai2 dopo la perdita del fratello 18enne Evan in un incidente stradale.

L’ondata d’amore ricevuta dalla conduttrice e speaker radiofonica è stata immensa da parte del pubblico e dell’azienda Rai, che ha ringraziato per aver capito e “non aver fatto pressioni”.

“Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica na con grande amore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per poter raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile”, spiega Delogu. “Evan era un ragazzo straordinario pieno di vita e di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo”.

“È una perdita ingiusta con la quale dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita.

Desidero ringraziare profondamente chi ha capito la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso di prendermi cura dei miei cari”, dice emozionata la conduttrice.

Un ritorno atteso che la vedrà protagonista anche il prossimo sabato sulla pista di Ballando con le Stelle, il noto programma di Rai 1 nel quale rientrerà dopo tre settimane di pausa.