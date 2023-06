Altro che estate, in arrivo il ciclone Oscar: anche la Sardegna al centro di temporali e grandinate, nelle previsioni degli esperti nazionali di Ilmeteo.it. La settimana si aprirà Lunedì 12 Giugno già con il rischio di forti temporali in particolare sull’arco alpino (e vicine pianure del Nord Ovest) e su buona parte del Centro-Sud a causa dell’ingresso di aria fredda in quota che destabilizzerà non poco l’atmosfera, con la possibilità pure di locali grandinate tra pomeriggio e sera, specie su Lazio e Campania, ma possibili anche in Piemonte.

“Tuttavia, la nostra attenzione si concentra in particolare da Mercoledì 14 in avanti quando l’ex-ciclone (simil Uragano) Oscar, in arrivo dall’Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo andando ad interagire con correnti fresche in discesa dal Nord Europa e il caldo umido già presente sul nostro Paese”, conclude Ilmeteo.it. Insomma, ombrelli a portata di mano e costumi da bagno che potrebbero ancora restare nei cassetti. Rischia di scattare un insidioso ciclone mediterraneo: si tratta di una delle configurazioni più pericolose per le nostre latitudini.