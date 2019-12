Allerta meteo per vento fortissimo nel Cagliaritano, i sindaci diffondono l’sos della Protezione Civile. Tam tam sui social per avvisare tutti i cittadini dell’area vasta, ecco anche il comunicato del Comune di Cagliari: “Un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per vento e mareggiate è stato diramato dalla Protezione Civile Regionale, con validità dalle 12 di domani, venerdì 13 e fino alle 18 di sabato 14 dicembre. Nello specifico, sulla Sardegna soffieranno venti forti da Nord-Ovest con rinforzi fino a burrasca sulle coste settentrionali e in prossimità dei rilievi, localmente anche sulle coste occidentali. La ventilazione si attenuerà nel corso della mattina di sabato 14 sui settori meridionali, mentre nel resto dell’Isola la progressiva attenuazione si avrà nel pomeriggio dello stesso giorno. Possibili mareggiate lungo le cose settentrionali e occidentali esposte”.