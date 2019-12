Roberto Fanni, con una bici Graziella nel Cammino di Santiago: “Bellissima esperienza con quelle strane due ruote”

Buongiorno Roberto Fanni, si può raccontare?

Sì può raccontare, con la speranza di poter convincere qualcuno che molte cose non sono impossibili come crediamo.

Da quando fai attività sportiva e che sport hai praticato?

Faccio attività sportiva da sempre. Agonistica mente atletica amatoriale per qualche anno e poi mtb per quasi 15 anni.

Tu che sport pratichi?

Oggi pratico sempre la mtb, ma con percorsi che più che la velocità, hanno a che fare con la resistenza fisica e mentale. La famosa resilienza.

Lo sport per te è importante?

Lo sport per me è molto importante, e quasi tutte le mie amicizie sono nell’ambito dello sport.

Per quali motivazioni o ragioni oggettive secondo te?

Le motivazioni per cui lo sport è importante le conosciamo tutti. Benessere fisico e poter avanzare nel tempo quasi al rallentatore. Io ho quasi 63 anni e credo sia difficile trovare un sedentario che si metta alla prova in questa maniera, e poi pratico uno sport che mi diverte tantissimo.

Oggi rispetto al passato per te stesso è cambiata qualcosa?

Sicuramente è cambiata la mia voglia di confrontarmi con lo sport, essendo più di prima sempre alla ricerca di qualcosa di particolare. Per molti potrebbe essere voglia di protagonismo, ma prima di tutto voglio il soddisfare me stesso. Lo testimonia il fatto che prima di buttarmi in un’impresa non pubblicizzo affatto la cosa.

Passioni e dolori?

Passione tanta e molto entusiasmo. Nessun problema fisico, solo qualche problema meccanico (prontamente risolto) dovuto più che altro all’età di mezzo e alla mia pretesa di poter fare più cose di quelle che il mezzo permetteva. Molto fuoristrada inizialmente, poi ridimensionato.

Stupenda questa vicenda della tua percorrenza del cammino di Santiago, con la bici.

Ho fatto un altro percorso. Il cammino che ho percorso è quello della via Francigena.

Mi è fuggito un sorriso quando ho notato che hai usato una bici “Graziella” che bello. Mi fa sorridere perché quando ero ragazzo correvo tre volte al giorno Seui Sadali Seui con lo stesso tipo di bici. Strana scelta?

Il motivo della scelta del mezzo non è casuale come si potrebbe credere. La cosa è stata pensata e pianificata, ripeto sempre fra me e me. Avrei potuto approfittare della stranezza per poter cercare qualche sponsor, ma la paura di deludere eventuali tifosi non mi piaceva. Sul perché non mi sono mai soffermato, e sinceramente quando mi fanno questa domanda rispondo “e perché no?”

Quando lo hai percorso. E con quale intenzione?

Ho percorso il tragitto – dal 12 Luglio al 12 settembre di quest’anno. Ho voluto impiegare volontariamente due mesi esatti, ma lo avrei potuto finire anche prima. Non avevo fretta e mi sono concesso qualche deviazione per visitare luoghi interessanti. L’intenzione iniziale era di portarlo a termine a qualsiasi costo, forte del fatto che avessi a disposizione il tempo che volevo e la mia cagnolina fosse al sicuro e in buone mani nel canile di amici fidati. Ci tengo a specificarlo, perché senza il loro intervento la cosa non sarebbe mai andata in porto

Che esperienza! Tu comunque sei un affezionato della MTB

L’esperienza è stata molto gratificante e divertente. Io sono un amante della mtb, ma reputo la Graziella un giocattolino molto utile e gratificante. Mio unico rammarico non averla riscoperta prima.

Un’ultima domanda, a piacere come negli esami?

La domanda a piacere è come mi trovato nei confronti della gente. Quella è stata la mia grande scoperta. Scoprire quanta gentilezza e bontà trovi in giro quando hai bisogno di qualcosa. Ho trovato tantissimi curiosi, ma molti non si rendevano neanche conto di che mezzo stessi usando, e ti elargivano l’aiuto a piene mani a prescindere. Questo è ciò che mi è rimasto del viaggio. La scoperta di essere circondati da tantissima brava gente senza neanche esserne coscienti. All’inizio del viaggio tutto questo non lo immaginavo neanche.

Che bello credo che porterai molti ad emularti, non so se con la bici Graziella. Grazie.

Di esperienze simili spero di farne altre ancora, ma per spirito personale mai due volte la stessa! Grazie a te.

Gianfranco Carboni