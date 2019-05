Allegri in lacrime per l’addio alla Juventus: “Tra i miei presidenti Cellino più bravo degli altri, vince sempre”. L’allenatore lascia la Juventus piangendo nella conferenza stampa di addio insieme ad Agnelli, ha regalato anche un gustoso giudizio sull’ex presidente rossoblù: “Col Cagliari è retrocesso solo una volta, col Brescia è salito in un solo anno in serie A: significa che è uno di quelli più bravi di tutti”. Allegri ha poi ripercorso le tappe dei grandi successi con la Juve, cinque scudetti vinti di fila e il sogno sfumato della Champions.