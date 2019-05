Fiamme e paura sulla statale 125, vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea

Fiamme sulla statale 125, vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti oggi, per un incendio che si è sviluppato in un’area mediterranea nei pressi della Strada statale 125 all’altezza del Km25. L’incendio ha coinvolto vegetazione varia, sterpaglie, canne, e macchia mediterranea. Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento con il supporto di un autobotte è un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, per un totale di tre automezzi. Gli operatori VVF hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante con la bonifica dei focolai residui. Sul posto ha operato anche il Corpo Forestale Regionale con l’ausilio anche di un elicottero antincendio che ha effettuato vari lanci per lo spegnimento.