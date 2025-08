Allarme cervi e cinghiali: in cerca di cibo e acqua attraversano la strada e fanno razzia di orti. Residenti disperati: “Ne ho contato 12, hanno divorato il mio orto”. Da Sarroch a Santa Margherita di Pula sono sempre più numerose le segnalazioni da parte dei cittadini che indicano la fauna selvatica come un “grosso problema”: campi e orti divorati e il loro passaggio durante le ore notturne mette a serio rischio l’incolumità degli automobilisti. “Hanno attraversato la strada vicino al villaggio, meno male che andavamo piano” racconta un residente che, per fortuna, ha evitato gli animali. La stessa sorte purtroppo non è spettata a tanti altri che, invece, sono rimasti coinvolti in incidenti stradali. Circa 100 quelli che si sono verificati solo nel territorio di Pula negli ultimi anni, ma il dato è indicativo: potrebbero essere molti di più considerato il fatto che in tanti non denunciano.

E a chi coltiva terreni e orti non va meglio: “Ho piantato un piccolo orto per la famiglia. Non mi è rimasto niente, hanno mangiato tutto i cervi” spiega pubblicamente residente di Sarroch.

Le richieste: un intervento da parte delle istituzioni di competenza al fine di prendere in mano la situazione. “Da molti anni, oramai, si combatte contro questo fenomeno senza trovare una soluzione che permetta agli animali di poter vivere nel loro habitat senza doversi spostare per cercare cibo e acqua che, soprattutto in estate, scarseggiano”.