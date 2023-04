Allarme a Selargius: “Uno straniero suona i campanelli di notte per chiedere cibo”

Ha scritto un post su Facebook e, contattata, conferma ogni singola parola: “A Selargius si sta aggirando uno straniero, vestito con felpa bianca e cappellino nero. A mezzanotte ha suonato il mio campanello per chiedere roba da mangiare con un fare per niente raccomandabile”. A raccontarlo è Rita Ragatzu, assessora comunale alle Attività produttive. Il fatto risale a due notti fa: “Spero che i carabinieri di Quartu, visto che non sono accorsi per verificare, controllino e identifichiamo il tipo che si aggira per il paese spaventando chi è tranquillo in casa sua”.

Tra i commenti al post dell’esponente della Giunta Concu, infatti, c’è chi racconta di avere vissuto una esperienza simile: “Sto andando dai carbyper sporgere regolare denuncia”, avverte ancora la Ragatzu.