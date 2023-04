Quartu, l’ex sindaco Stefano Delunas si sposa: “L’amore è irrazionale e più forte di tutto”

L’ex sindaco Stefano Delunas si sposa. Nell’albo pretorio del Comune di Quartu la pubblicazione è già ben visibile e lui, dopo la telefonata di Casteddu Online, ha deciso di renderlo pubblico con un post brevissimo ma chiarissimo su Facebook: “Ebbene sì. Convolerò”. Le nozze saranno celebrate a Cagliari. La futura moglie è Elisabetta Serra: per tanto tempo ha militato tra i giovani del Partito Socialista, è molto nota negli ambienti politici del centrosinistra: “È stata lei, nel 2015, a imbastire e curare tutta la mia campagna elettorale”, spiega Delunas. Un’organizzazione vincente, visto che l’ha portato alla vittoria e alla conseguente elezione a primo cittadino. Sui social non ci sono tracce pubbliche della loro relazione: foto, scambi di messaggi o video, nulla di nulla. Ma il dado ormai è tratto: “L’amore è irrazionale, tra le poche cose al mondo che non si possono controllare”, dice l’ex primo cittadino di Quartu. Parole che arrivano quando gli si fa notare la differenza d’età: lui ha 65 anni, la sua futura moglie trentuno in meno: “Non siamo mica l’unico caso, ci sono tante coppie al mondo con queste differenze d’età”. E poi vale la regola, aurea: al cuore non si comanda.

Le nozze, civili, saranno celebrate a Cagliari e non a Quartu. L’atto di pubblicazione del matrimonio tra Stefan Delunas ed Elisabetta Serra, con tanto di bollo e timbro, è già realtà. Quindi, è già ufficialmente partito il countdown verso il “sì”.