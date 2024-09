Capoterra: “Crolli dei muri dell’asilo di Poggio dei Pini”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Cittadini preoccupati per il distacco di alcune porzioni murarie dell’asilo: al via le verifiche dello stabile che hanno certificato l’edificio “sicuro e fruibile nella sua interezza”. A Poggio dei Pini, alunni e docenti possono serenamente lavorare in sicurezza. A dare la comunicazione è il sindaco Beniamino Garau che, dopo le segnalazioni ricevute, ha immediatamente avviato le procedure di verifica.

“I controlli effettuati sono stati certificati dalla documentazione di collaudo, dagli uffici di competenza e pertanto non vi sono rischi per l’incolumità della popolazione scolastica”. Tutti a scuola in sicurezza, insomma, le anomalie riscontrate non compromettono la stabilità della scuola dell’infanzia.