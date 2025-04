Tragedia venerdì scorso tra Zola Predosa e Crespellano, vicino Bologna. Un uomo di 49 anni perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’altra auto. In auto con lui la figlia di 12 anni Melissa Cavallari e il figlio minore. Purtroppo Melissa è deceduta il giorno dopo per le gravissime ferite riportate, così come una signora di 70 anni, Ileana Gaspari, che viaggiava sull’altra auto. Secondo quanto riporta Repubblica Bologna, i risultati dei test di alcol e droga sul 49 enne avrebbero riscontrato un tasso alcolemico superiore alla media e positività alla cocaina. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato proprio il papà di Melissa ad invadere la corsia opposta, scontrandosi con la Nissan Qashqai della 70enne, che si trovava con il marito e il nipotino. L’uomo è indagato per omicidio stradale.