Alla guida con patente falsa, impresario edile denunciato a Dolianova.

Ieri a Dolianova, i Carabinieri del Norm hanno denunciato per guida con patente falsa un 62enne del luogo, impresario edile, con pregiudizi di polizia. L’uomo è stato fermato in via Ariosto alla guida della propria Fiat Punto e ha esibito ai militari una patente di guida risultata falsa. Il veicolo è stato sottoposto al fermo per tre mesi.