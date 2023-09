Alessandro, Najibe, Giorgia e Simone: Cagliari piange le 4 vittime di viale Marconi

La serata trascorsa a ballare e poi in un locale di viale Elmas e il ritorno a casa, interrotto tragicamente in viale Marconi. Così sono morti quattro dei sei giovani a bordo di una Ford Fiesta. Le vittime sono Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia del consigliere comunale di Selargius Omar, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini. Trasportati in ospedale Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni di Cagliari, fortunatamente non in gravi condizioni: entrambi dovranno restare all’ospedale almeno un mese.

Lo schianto poco prima delle 5. Forse a causa di una distrazione l’auto ha imboccato la corsia dedicata a bus e taxi, colpendo subito il marciapiede e poi il muretto di una casa. Impatto tremendo, la macchina si è ribaltata più volte e si è distrutta: due dei giovani sono morti tra le lamiere, altri due sbalzati. La scena che si è presentata sotto gli occhi degli agenti della polizia Locale, coordinati dal dirigente Giambattista Marotto, è stata straniante.