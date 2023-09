Alessandro Francesco Sanna,19 anni, tante passioni in fumo: “Ciao splendido cucciolo…”

Alessandro Francesco Sanna,19 anni, tante passioni come quella del calcio, ma soprattutto un legame fortissimo con la sua famiglia. Il ricordo di parenti e amici: “Caro cucciolo. Sono sconvolta non ci sono parole .. ti porterò sempre nel mio cuore ..un dolore troppo grande”. Aveva tutta la vita davanti a se, come i suoi amici, e ora solo dolore e incredulità per una fine giunta troppo presto. Non c’è spazio per niente se non per i ragazzi deceduti stamattina in viale Marconi ai quali si dedicano pensieri e parole. Abitava ad Assemini Francesco, faceva parte della squadra locale di calcio, molto legato ai suoi genitori, al fratello e alla sorella che ora lo piangono inconsolabili. Oltre al cordoglio del sindaco Mario Puddu, anche Monica Cadeddu, primo cittadino di Decimomannu, si stringe alla famiglia Sanna e a quella degli altri ragazzi. “Una tragedia che lascia senza parole. Anche la nostra Comunità è colpita dal grave lutto di questa mattina in viale Marconi.

Ora è il momento del silenzio, è il momento di stringerci a queste famiglie colpite da una così immane tragedia”.