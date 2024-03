Alessandra Todde incoronata dai suoi all’assemblea 5 stelle a Tramatza: “E’ la vittoria di una comunità”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il popolo dei 5 stelle incorona fra applausi e lacrime Alessandra Todde, neo presidente della Sardegna, nella prima assemblea del partito dopo il voto delle elezioni regionali del 25 febbraio.

“Sono la prima donna presidente della regione Sardegna, la prima presidente del M5S. Per me è un orgoglio, è una soddisfazione unica, è la vittoria di una comunità, della comunità 5stelle di cui faccio orgogliosamente parte, è la vittoria di tutte e tutti noi. Nessuno ci credeva, noi lo abbiamo dimostrato”, ha detto Todde, proclamata mercoledì scorso dopo aver incassato oltre 40mila voti in più rispetto al Campo Largo a trazione 5 stelle-Pd che guidava.

“Abbiamo acceso la fiamma della speranza, abbiamo dato la svolta perché crediamo che la politica sia un servizio che rimette al centro le persone. Sarò la presidente di tutti i sardi, anche di chi non ci ha votato e di chi si è astenuto, cambieremo la Sardegna e liberemo i sardi dalle catene della corruzione, del clientelismo, del malaffare. Grazie per averci creduto, grazie a chi è stato al nostro fianco dal primo momento. Ora subito la lavoro per la Sardegna” ha concluso Todde commuovendosi.