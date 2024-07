Aggressioni e minacce ai familiari: per un 57enne di Dolianova scatta il divieto di avvicinamento

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Divieto di avvicinamento a Dolianova per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

I Carabinieri di Dolianova hanno appena sottoposto un uomo di 57 anni alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Cagliari in relazione agli esiti delle indagini svolte dai militari negli scorsi mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 570 c.p.) e atti persecutori (art. 612 bis c.p.).

La vicenda ha avuto inizio nell’aprile scorso, quando un 59enne di Dolianova ha riferito che il fratello minore aveva adottato comportamenti persecutori e violenti nei confronti della famiglia. Secondo quanto denunciato, l’uomo, già noto alle forze di polizia, soffrirebbe di problemi di dipendenza da alcool e stupefacenti.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno portato evidenze secondo le quali il 57enne, dal settembre 2023, avrebbe sottoposto i propri familiari, tra cui l’anziana madre e altre due sorelle, a continue aggressioni verbali, molestie e minacce per ottenere denaro per soddisfare le proprie dipendenze. Questi comportamenti avrebbero causato un perdurante stato di ansia e paura tra i membri della famiglia.

E’ stato quindi attivato il protocollo “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.