Aggressioni ai commercianti a Cagliari, sale la paura: “La questione è di massima urgenza, intervenga il Prefetto”. Dopo il pestaggio in un locale del Corso e la vicenda del commerciante cinese aggredito nel Largo, interviene Emanuele Frongia, presidente di Fipe. Confcommercio Sud Sardegna: “Anche noi siamo molto preoccupati e stiamo chiedendo un incontro al prefetto- conferma Frongis- sia come Fipe. Confcommercio Sud Sardegna sia come centro commerciale naturale. Auspichiamo di potere interloquire con il prefetto perchè la sitiazione ha carattere di urgenza”. Urgenza, è la parola importante sottolineata da Frongia: i commercianti hanno paura. Stritolati dalle tasse, ora l’allarme rosso per la sicurezza in centro sta diventando pesante.