Aggressione in un bar a Monserrato, 37enne denunciato per lesioni.

I Carabinieri della Stazione di Monserrato, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato per lesioni personali un 37enne del luogo. L’uomo, nel mese di giugno scorso, a seguito di una lite avvenuta per futili motivi all’interno di un bar in via Porto Botte, ha colpito con un pugno al volto un avventore del locale, un 45enne del luogo, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.