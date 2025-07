Aeroitalia e Qatar Airways, la rinomata compagnia aerea riconosciuta come migliore compagnia aerea al mondo e attualmente operativa su oltre 170 destinazioni globali attraverso il suo hub di Doha, hanno siglato un accordo interline e uno special prorate agreement. Questa collaborazione consentirà ai clienti di prenotare tramite i canali di distribuzione di Qatar Airways, agevolando collegamenti giornalieri multipli tra la rete globale della compagnia del Qatar e le destinazioni servite da Aeroitalia tramite Roma/Fiumicino, tra cui Catania, Palermo, Comiso in Sicilia, Cagliari e Olbia in Sardegna, e Milano/Malpensa. «L’accordo con Qatar Airways rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita internazionale di Aeroitalia. Un’intesa che rafforza la nostra visione di sviluppo e conferma la nostra volontà di costruire partnership solide con i principali protagonisti dell’aviazione globale», dichiara Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia. «Siamo entusiasti di essere partner interline per Aeroitalia – ha dichiarato Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways. La loro rete in espansione nella regione ci consente di offrire ai nostri passeggeri maggiore scelta, flessibilità̀ e più opzioni di connettività tra l’Italia, alcuni mercati selezionati dell’Europa orientale e le nostre destinazioni globali di eccellenza, attraverso il nostro hub di Doha, Hamad International Airport, vincitore di numerosi premi».