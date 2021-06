Adotta un cane dal canile di Cagliari: Zen, cucciolona di 8 mesi

CONTINUA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ADOTTA UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI CAGLIARI; “ECCO ZEN CUCCIOLA ESTREMAMENTE AFFETTUOSA E COLLABORATIVA CHE ASPETTA L’ AMORE DI UNA FAMIGLIA.”

Zen è una cucciolona di circa 8 mesi, meticcia di cane da pastore, nelle sue vene scorre probabilmente anche il sangue del pastore tedesco viste le spiccate doti che la contraddistinguono. Zen è stata trovata a novembre in località Medau su Cramu a Cagliari, con un arto posteriore gonfio, probabilmente era stata investita. Zen è una cucciola estremamente affettuosa e collaborativa, apprezza moltissimo le carezze e preferisce di gran lunga la compagnia delle persone al gioco sfrenato con gli altri cani.

Zen è intelligente e collaborativa, sta imparando a seguire gli operatori al guinzaglio in giro per il canile e le piace giocare al riporto della palla. Zen attualmente è amichevole con tutti, cani e persone estranee compresi, ma viste le sue attitudini diventerà un ottimo cane guardiano (e quindi aumenterà la diffidenza verso gli estranei). Zen è sempre vigile, controlla dal suo box tutti gli spostamenti e le attività che si svolgono in canile e pretende il posto in prima fila, se non le lasciano lo spazio scaccia il suo compagno di box dalla postazione prescelta; allo stesso modo difende la sua ciotola del cibo dai compagni di box mentre se la lascia sottrarre senza problemi dagli operatori che si occupano di lei. Zen non ha esperienza del contesto urbano ma data la sua giovane età può imparare velocemente ad adattarsi ai contesti più disparati, se solo una famiglia decidesse di prenderla con sé. Zen è una futura taglia grande, peso stimato almeno sui 28 kg, per lei si cerca una famiglia di persone giovani e dinamiche residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato. Zen è compatibile con altri cani, verrà ceduta con obbligo di sterilizzazione che verrà effettuata gratuitamente presso la nostra struttura, in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it