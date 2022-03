Adotta un cane dal canile di Cagliari: la dolcissima Emmental, meticcia di segugio

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI:” UNA FAMIGLIA PER LA DOLCISSIMA EMMENTAL!”

Emmental è una meticcia di segugio di circa un anno, femmina sterilizzata, trovata vagante senza microchip e mai reclamata. Emmental è una cagna straordinaria, docile e affettuosa con le persone, socievole e giocosa con tutti i cani. Emmental sa andare al guinzaglio, apprezza fare lunghe passeggiate in aree verdi ma si trova a suo agio anche in città. Emmental cerca sempre la compagnia delle persone e in canile apre i chiavistelli delle aree sgambamento per raggiungere gli operatori quando questi non si trovano con lei. Emmental è pronta per andare in famiglia, è adatta anche a famiglie con bambini, si cede in adozione in possesso di microchip e vaccinazioni.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline