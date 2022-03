A Cagliari riaperti i termini per iscriversi al triennale in estetica

Ancora da decidere il proprio cammino dopo la terza media? Nessun problema! A Cagliari sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito triennale IeFP organizzato dall’agenzia formativa Formatica per “Operatore del benessere – estetista”. Una volta completato il percorso triennale, che ha sede in via Saturnino 7 a Cagliari, gli iscritti avranno così adempiuto l’obbligo scolastico.

Possono partecipare al corso giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni (non compiuti all’avvio del percorso formativo) in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media), residenti o domiciliati in Sardegna. Le iscrizioni sono state riaperte tramite SIL: le DPT potranno essere inviate dai destinatari dalle ore 09.00 del 18.03.2022 alle ore 18.00 del 30.06.2022, salvo esaurimento delle risorse. Ciascun destinatario potrà inviare una sola DPT per l’iscrizione a un solo percorso formativo. Le DPT potranno essere inviate esclusivamente accedendo al SIL con TS-CNS o SPID. I corsi avranno inizio a settembre 2022.

Focus sul corso

Il Progetto di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per “Operatore del Benessere – Estetista” di Cagliari si articola su un totale 2970 ore, 990 per ogni singola annualità: il primo biennio è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della Certificazione delle competenze, mentre a conclusione del terzo anno si consegue l’attestato di estetista di III Livello EQF, riconosciuto e subito spendibile nel mondo del lavoro.

Il progetto prevede 1500 ore di Sperimentazione Duale (400 ore di Impresa simulata e 1100 di Alternanza Formazione Lavoro in Azienda), oltre a ulteriori ore di formazione teorica e laboratoriale.

Il corso adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali, sarà fornito a ogni allievo gratuitamente un tablet grazie al quale potrà sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification. Non mancheranno inoltre attività extra dal grande valore sociale, come sensibilizzazione e prevenzione del bullismo, lezioni sul contrasto dell’uso e abuso di alcolici e droghe, educazione all’immagine, al linguaggio audiovisivo e alla comunicazione multimediale, con visite didattiche e partecipazione a eventi di settore. Oltre ai docenti saranno presenti dei tutor che seguiranno tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi con i genitori. Nell’ambito del corso viene promosso “Avatar”, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

Per informazioni Formatica è disponibile all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it, oppure al numero 050 580187 o al cellulare 370 3690539 (referente Laura Loffredo). Mentre a Cagliari è a disposizione questo corso per estetisti, a Nuoro e Oristano Formatica organizza progetti IeFP per formare nuovi acconciatori.