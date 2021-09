Adotta un cane dal canile di Cagliari: ecco Teddy, ottimo guardiano

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI, OGGI VI PRESENTIAMO TEDDY, OTTIMO GUARDIANO.

CHI LO ADOTTA?

Teddy è un meticcio di pastore maremmano di 4 anni, entrato in canile a causa di uno sgombero operato dalle forze dell’ordine, era un cane di proprietà. Di Teddy sappiamo che è stato trovato da cucciolo a Teulada, con le orecchie tagliate ed infette ed è stato ricoverato e curato presso il Dog Hotel che gli ha poi trovato adozione. Dopo 4 anni Teddy è arrivato in canile a Cagliari e qui si trova attualmente. Teddy è un cane molto sicuro di sé, territoriale, possessivo e diffidente con gli estranei, insomma caratterialmente pienamente rispondente allo standard dei cani cani da guardiania. Teddy non tollera essere manipolato dalle persone estranee, non tollera assolutamente le costrizioni e difende con vigore tutto quello che ritiene suo (Cibo, luoghi di riposo, ecc.). Teddy è un ottimo cane da guardia e in quanto tale deve essere gestito con gli accorgimenti giusti per scongiurare il pericolo di incidenti di morsicatura. Teddy si cede con l’obbligo di rispettare delle prescrizioni precise nella sua gestione, non è adatto alla vita in appartamento e alla vita in centro città, non si cede a famiglie con bambini o anziani. L’adozione di Teddy è vincolata alla frequentazione di un percorso pre-adottivo da svolgersi in canile, che lo porti a prendere confidenza con l’adottante, Teddy non è mai amichevole con gli estranei, soprattutto all’interno dei luoghi che considera suoi. Teddy sa andare al guinzaglio, apprezza moltissimo le carezze e le attività di spazzolatura dalle persone con cui è in confidenza ma stabilisce lui la durata dei contatti, non è un cane con il quale ci si può imporre di prepotenza. L’adozione di Teddy non è possibile per i neofiti, si cerca per lui una persona esperta, che viva in un contesto congeniale per la gestione di questo cane così impegnativo e che abbia la disponibilità di rispettare le prescrizioni previste. Teddy si cede già castrato, in possesso di microchip e vaccinazioni in corso di validità.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it