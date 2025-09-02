È morto a 94 Emilio Fede. Il giornalista era ricoverato in una in una Rsa di Segrate, vicino Milano.

L’ex direttore del Tg4 era malato da tempo e, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate negli ultimi giorni.

Il 94enne giornalista siciliano ha alle spalle una carriera lunga 70 anni, iniziata televisivamente in Rai s proseguita con grandissimo successo sulle reti Mediaset, in particolare Rete 4, di cui per anni è stato il volto più noto e controverso.