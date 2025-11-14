“Ciao Swiffer, ci mancherai, corri felice nei prati del paradiso”. Con queste parole viene salutato il meraviglioso Swiffer, il gatto che per anni è stato a pieno titolo il custode del nuraghe di Barumini. Amatissimo da residenti e turisti in visita nello splendido sito archeologico, il micio era ormai parte integrante del suo con la sua bellezza, dolcezza e fascino tipico dei felini.

Chissà che, con il vuoto lasciato da Swiffer, qualche altro splendido esemplare non prenda casa nel nuraghe per accogliere a modo suo i numerosi visitatori.