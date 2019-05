Una Renault Clio si schianta contro una Range Rover. Addio a Francesco Zurru, ancora un incidente mortale sulle strade della Sardegna. La vittima è un pensionato in un drammatico scontro frontale avvenuto sulla statale 125 nei pressi di Capo Comico a Siniscola: l’uomo aveva 73 anni, nonostante i soccorsi immediati del 118 per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.