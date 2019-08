Addio a don Luciano Ligas, Sestu piange il sacerdote umile e buono

La comunità di Sestu in lutto per la morte di don Luciano, domani alle 15,30 i funerali nella Parrocchia di San Sebastiano a Elmas. Un sacerdote che tutti ricordano anche per il suo grande impegno nel mondo del sociale