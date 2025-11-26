Una rinascita lenta e coraggiosa quella dell’amato cestista della Virtus Bologna Achille Polonara. Il campione 34enne è reduce da mesi difficilissimo segnati dalla diagnosi di leucemia mieloide, il trapianto di midollo osseo e 10 terribili giorni di coma.

Ora Achille sta ritornando alla vita con il sorriso a cui ha abituato chi con affetto segue la sua storia sui social, attraverso i quali il cestista ha voluto raccontare il suo percorso con dignità e speranza nel futuro. E proprio sui social ha condiviso con la sua amata Erika la prima passeggiata senza carrozzina, esattamente come le aveva promesso e aveva affermato ai microfoni della trasmissione “Le Iene” con Nicolò De Devitiis.

“Stamattina siamo in piedi”, dice dolcissima Erika tenendogli la mano durante la sua passeggiata, e lui le fa eco con un “Carrozzina bye bye”. Un primo importante passo verso il futuro.