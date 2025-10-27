Dramma della gelosia a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Ieri pomeriggio attorno alle 17 un ragazzo di 37 anni ha aggredito con 10 coltellate il nuovo fidanzato della sua ex compagna. Il giovane, 32 anni, si trovava su una panchina al momento dell’aggressione. Dopo averlo colpito gravemente al collo e all’addome, il 37enne è fuggito a bordo della sua auto. Poi, si è fermato nelle campagne di Lusurasco e si è tolto la vita dando fuoco alla vettura. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno ritrovato il corpo carbonizzato del ragazzo.

Il 32enne aggredito l’uomo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma dove è stato già sottoposto ad intervento chirurgico e le sue condizioni sono serie.

Le forze dell’ordine ordine indagano per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.