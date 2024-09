Accoltella e uccide la moglie davanti ai figli, fermato un 54enne: la tragica fine di Cristina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo femminicidio, questa volta a Saltara, a Montemaggiore al Metauro nel comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. Una donna di origini brasiliane di 38 anni, Ana Cristina Correia Duarte, è stata uccisa a coltellate dal marito davanti ai loro 3 figli la notte scorsa. A quanto si apprende, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite fra i due coniugi. Lunedì scorso, il 2 settembre, il marito della vittima (un italiano di origini pugliesi), si era rivolto ai carabinieri perché non riusciva più a rintracciare la moglie. Ritrovata la 38enne dalla forza dell’ordine, è emersa una realtà di maltrattamenti e sofferenza, che Ana Cristina ha confidato in caserma ma senza sporgere denuncia. La donna, infatti, aveva soltanto espresso il desiderio di volersi allontanare da lui. I carabinieri però hanno comunque ritenuto opportuno attivare il codice rosso per capire cosa ci fosse dietro fino in fondo a quella situazione di violenza e disagio. L’uomo è attualmente in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.