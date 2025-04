Paura questa mattina nel centro abitato di Monti, nel nord-est della Sardegna, dove un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha ferito un bambino di 10 anni. Il piccolo ha riportato ustioni al volto e al petto ed è stato soccorso dal personale del 118, che ha disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale di Olbia. La madre, che si trovava in casa con lui al momento dell’esplosione, è rimasta illesa. I sanitari stanno ora valutando se trasferire il piccolo al Gaslini di Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che hanno messo in sicurezza l’abitazione, e le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scoppio. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di una fuga di gas da un impianto domestico: il gas ha saturato l’ambiente e quando il bambino è entrato in casa e ha acceso la luce è stato investito dalla fiammata.