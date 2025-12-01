Abbanoa, Cagliari o Monserrato? Non si sa bene di chi sia la competenza, gli uni rimbalzano la responsabilità agli altri e intanto l’acqua fuoriesce dalla strada compromettendo la sicurezza di pedoni e automobilisti. Infiniti disagi segnalati da tempo nel corso di questi anni, ma niente da fare per il bene prezioso tanto raro nei periodi costanti di siccità che continua a sgorgare nell’indifferenza di tutti, o quasi: dal Comune di Monserrato sono stati lanciati numerosi appelli al fine di risolvere il problema “che non possiamo riparare noi”. Intanto fioccano ancora una volta le segnalazioni dei cittadini, l’ultima a Casteddu Online da parte di un residente che spiega: “Venendo da Cagliari prima dell’Istituto alberghiero Antonio Gramsci, persiste una grossa perdita d’acqua dalla condotta che defluisce in strada.

Questo non è solo un incredibile spreco di risorsa idrica, ma sta anche causando danni al manto stradale e crea una situazione di pericolo per pedoni e veicoli. È necessario un intervento immediato per la riparazione urgente”.

Vengono chiamati in causa, ancora una volta, il Comune di Cagliari, quello di Monserrato e

Abbanoa da chi non sa più a chi rivolgersi. Sulla questione nel 2022 era intervenuto anche il Grig: “Pare proprio che da anni ci sia una perdita idrica fra via Decio Mure, in Comune di Monserrato, e Via degli Astri, in Comune di Cagliari”, denuncia Stefano Deliperi, del Gruppo di intervento giuridico.

“Vi sono state varie segnalazioni da parte di residenti inviate anche al gestore del servizio idrico-depurativo regionale Abbanoa, purtroppo senza alcun esito. Si può solo intuire quanta acqua sia stata sprecata durante gli anni. Uno spreco folle, assurdo”.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato una puntuale segnalazione ai Comuni di Cagliari, di Monserrato e ad Abbanoa, perché sia finalmente riparata l’infrastruttura idrica e gestita con attenzione la preziosa risorsa idrica. il Comune di Monserrato ha comunicato (il 12 luglio 2022) che, “a seguito di sopralluogo di verifica effettuato in data odierna, si è accertato che le perdite riguardano delle reti idriche la cui gestione è di competenza di Abbanoa s.p.a.”.

La comunicazione è stata inviata anche ad Abbanoa e al Comune di Cagliari. Dopo un mese la situazione è invariata.

“Il GrIG, pertanto”, annunciano gli ecologisti, “provvede a inoltrare una nuova istanza per la riparazione della perdita idrica alla società Abbanoa, informando per conoscenza i Comuni di Monserrato e di Cagliari e, in particolare, la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna, perché valuti se nel perdurante grave spreco di acqua possano ravvisarsi eventuali estremi di danno erariale”.