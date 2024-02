A Villasor un album di figurine degli atleti e delle società sorresi

Un album delle figurine degli atleti e delle società Sorresi “per lasciare un ricordo documentato delle varie discipline”: singolare iniziativa patrocinata dal Comune per rendere omaggio a chi pratica lo sport in paese. Non solo: “Un ringraziamento particolare alle attività produttive di Villasor che grazie alla loro sponsorizzazione ci consentirà di ricevere 2 defibrillatori che verranno messi a disposizione della comunità” spiega il sindaco Massimo Pinna. Da decenni spopolano quelle più famose che ritraggono i calciatori che si sfidano nei campionati di calcio più importanti e, ricalcando questo target consolidato, è partita la raccolta degli atleti locali. Ben 422 stickers da collezionare e scambiare se si trovano doppie dentro i pacchetti: un passatempo che gli over 40 conoscono molto bene e che vogliono incentivare affinché anche le nuove generazioni, che praticano smartphone e pc sin dai primi anni di vita, possano divertirsi come accadeva un tempo.

Le figurine e l’album degli atleti e dei dirigenti delle società sportive di Villasor sono già disponibili, “un modo divertente con lo scambio delle figurine tra compagnetti, amici e conoscenti per lasciare un ricordo documentato delle varie discipline”.

L’iniziativa è messa in campo dalla sinergia di forze tra Comune, società sportive e attività produttive.