Assemini, attesa per la riapertura al traffico del tratto di strada sotto la Pedemontana

Un disagio non indifferente per chi, da mesi, è costretto a percorrere un tragitto lungo e tortuoso per giungere a destinazione: “Per arrivare in negozio devo fare il giro del globo per strade che, tra cunette non pulite, macchina graffiata e visibilità ridottissima, e fossi, prego ogni mattina di avere la fortuna di arrivarci sana e salva, senza contare quelli che per accorciare fanno pericolosissime inversioni ad U” spiega una cittadina. “Pulissero almeno le strade del cavalcavia che porta a via Santa Maria, sono piene di sterpaglie” espone un altro residente. Una problematica non indifferente, insomma, anche per chi lavora nella zona industriale poiché è costretto ad effettuare un tragitto decisamente più lungo. Della questione si è interessata anche la minoranza di Fratelli d’Italia: “Con Niside Muscas, ed i dirigenti regionali di FdI, abbiamo contattato la Città Metropolitana di Cagliari per conoscere lo stato del cantiere che crea non pochi disagi agli asseminesi” aveva comunicato giorni fa il portavoce Massimo Carboni. “Siamo stati informati che riaprirà al traffico tra 15 giorni. Le ragioni del ritardo dei lavori sono da attribuire alla condizione del substrato stradale che non consentiva di garantire la sicurezza dei mezzi in transito. Il problema rilevato è costantemente monitorato ed ormai in via di definitiva risoluzione”. Un lavoro non di competenza del Comune guidato dal sindaco Mario Puddu che, una settimana fa, aveva spiegato: “Sono ripresi i lavori e dalla Città Metropolitana mi fanno sapere che la strada presumibilmente sarà riaperta mella settimana che va dal 19 al 24 febbraio”.