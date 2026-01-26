E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Carmine Iannone

Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, i figli Raffaele con Laura,

Rita con Sergio, Sese, Francesca con Pier Giorgio,

Giulia con Gianluca, i nipoti Marco con Erika, Rossana con Massimiliano, Agnese con Efisio, Luca con Valeria, Laura con Andrea,

Alessandro con Sara , Alessandra, Anna, Eleonora e Beatrice e pronipoti Edoardo, Vittoria, Michele, Olivia,Emma, Nicolò, Azzurra e Daniel.

I funerali avranno luogo Martedì 27 Gennaio alle ore 15.30

nella Parrocchia di San Carlo Borromeo.

______________________

Dal 1951 SORRENTINO

Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81

Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino