E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Carmine Iannone
Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, i figli Raffaele con Laura,
Rita con Sergio, Sese, Francesca con Pier Giorgio,
Giulia con Gianluca, i nipoti Marco con Erika, Rossana con Massimiliano, Agnese con Efisio, Luca con Valeria, Laura con Andrea,
Alessandro con Sara , Alessandra, Anna, Eleonora e Beatrice e pronipoti Edoardo, Vittoria, Michele, Olivia,Emma, Nicolò, Azzurra e Daniel.
I funerali avranno luogo Martedì 27 Gennaio alle ore 15.30
nella Parrocchia di San Carlo Borromeo.
______________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682