A Sestu il ciclone fa paura e contro gli allagamenti si preparano le paratie

Sestu – Il nuovo ciclone in arrivo, che coinvolgerà anche la Sardegna, fa paura e c’è chi si prepara installando paratie anti allagamento: le alluvioni del passato, e quanto sta accadendo in Emilia Romagna, mettono in evidenza l’impotenza dell’uomo contro le avversità estreme della natura e l’incapacità, a volte, di realizzare opere e progetti adeguati al fine di arginare le conseguenze degli eventi atmosferici.

“Via Michelangelo, la pioggia annunciata fa paura e la pizzeria corre ai ripari con delle paratie artigianali. Chissà se un giorno il comune riuscirà a risolvere il pluridecennale problema degli allagamenti” commenta Callisto Piga. Sono ancora impresse negli occhi le immagini terrificanti del 22 ottobre 2008 quando un violento nubifragio seminò morte e distruzione anche a Sestu. Intere vie allagate, tre fiumi in piena che avevano sommerso campi e parte del centro abitato. Da allora cosa è cambiato? Tanti gli interventi effettuati nel corso degli anni ma, forse, mai sufficienti per prevenire e contrastare le piogge torrenziali che, oggi più che mai, mettono innanzi la forza indomabile della natura. Prevenire come si può, quindi, con la speranza che, alla fine, l’ondata di maltempo, sia clemente.