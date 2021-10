A Radio Zampetta Sarda i camperisti toscani che hanno perso il loro gatto a Buggerru

OSPITI A RADIO ZAMPETTA DIANA E SALVATORE, CAMPERISTI TOSCANI CHE HANNO SMARRITO IL GATTO SILVESTRO NELL’ AREA CAMPER DI BUGGERRU.

AIUTATE CON LE CONDIVISIONI PER RITROVARLO.

” La nostra triste storia è iniziata il 29 settembre presso l’ area sosta camper di Buggerru.

La sera ci è sfuggito Silvestro e non lo abbiamo più rivisto, purtroppo ero in procinto di rientrare per problemi di salute, ci siamo trattenuti in loco per altri 2 giorni ma non lo abbiamo trovato, la mia situazione di salute è peggiorata e siamo rientrati a Pistoia.

Abbiamo lasciato indicazioni del suo smarrimento e la ragazza che gestisce l’ area camper si è interessata, l’ ha visto quattro giorni dopo la scomparsa e poi non abbiamo più avuto notizie.

Abbiamo inviato i volantini di Silvestro alla ragazza che gestisce l’ area camper che si è impegnata a distribuirli nel paese e nei negozi.”

È POSSIBILE CHE SILVESTRO SI SIA NASCOSTO DALLA PARTE DEL MONTE?

” Può darsi perché la ragazza lo ha visto dalla parte del monte, però vicino all’ area camper c’ è un edificio pericolante in disuso, infatti è recintato che credo si chiami LA LAVANDERIA, potrebbe essersi rifugiato lì, grazie a un signore ci siamo potuti avvicinare ma non entrare, ho chiamato Silvestro con il pacco delle crocchette ma niente.

Abbiamo pensato di mettere delle postazioni con le gabbie trappola e del cibo, ma se non sappiamo il punto preciso dov’ è Silvestro nessuno si attiva e noi dalla Toscana più di tanto non possiamo fare.”

È POSSIBILE CHE SILVESTRO SIA ENTRATO NEL VANO MOTORE DI UN CAMPER E NON CI SIA PIÙ?

” Questo non lo possiamo dire, Silvestro è un gatto molto diffidente, da noi è libero di girovagare per i campi intorno alla casa perché non ci sono macchine, però fuori dal suo contesto scappa e si nasconde quindi è molto improbabile si sia avvicinato a un altro camper.”

Estendiamo l’ invito a tutti gli abitanti di Buggerru e a tutti i camperisti di fornire notizie utili per il suo ritrovamento al

+39 347 154 2818