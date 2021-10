Pippi cerca una famiglia per la vita: chi vuole adottarla?

PIPPI CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

CHI L’ ADOTTA?

Ciao a tutti sono sempre io, Pippi, vi ricordate di me? Sono una femminuccia di tre mesi, sverminata e vaccinata. Mi trovo a Cagliari. Sono molto giocherellona e vado d’accordo con cani e gatti. Mi hanno trovato quando avevo solo 10 giorni e sono cresciuta con biberon e tanto amore. Nonostante il mio appello abbia avuto tante condivisioni, sto ancora cercando una famiglia che mi ami per sempre. Mi aiutate? Solo adozioni responsabili e vita in sicurezza. Per info 3405142470″